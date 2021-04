De Luca, entro domani conclusa vaccinazione a ultra 80enni (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra "oggi e domani la Campania raggiunge l'obiettivo del 100 per cento degli ultraottantenni e nelle prossime settimane per i non deambulanti". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Tra "oggi ela Campania raggiunge l'obiettivo del 100 per cento degliottantenni e nelle prossime settimane per i non deambulanti". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della ...

Campania zona arancione? De Luca chiede rigore Campania zona arancione? De Luca chiede massimo rigore. Un eccessivo rilassamento potrebbe comportare un'ennesima impennata di contagi ...

Zaia: Settimana prossima calendario vaccinazioni per età. 5% over 80 non vuole vaccinarsi VIDEO Il governatore del Veneto ha continuato: "Ci serve programmazione nell'arrivo dei vaccini. La prossima settimana forniremo il calendario di vaccinazione per età. Stiamo programmando le riaperture ma n ...

