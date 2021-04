Dante, guelfi, ghibellini e le (finte) fazioni nell’Italia di oggi. Ecco cosa potete leggere su FQ MillenniuM di aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) guelfi contro ghibellini? Già settecento anni fa la contrapposizione era meno netta di quanto immaginiamo oggi, ci spiega lo storico Paolo Grillo: a volte si alleavano fra loro, a volte si scindevano, per esempio guelfi bianchi e guelfi neri… E l’Italia di oggi? FQ MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, prova a raccontarla prendendo spunto dai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A partire da guelfi e ghibellini di oggi, pronti a fronteggiarsi in nome di sacri principi che puntualmente vengono rinnegati appena mutano le convenienze. Quelli che invocano il Mes “se no i nostri figli ci malediranno”, poi se lo dimenticano appena ottenuto il cambio di governo; quelli che tuonano contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)contro? Già settecento anni fa la contrapposizione era meno netta di quanto immaginiamo, ci spiega lo storico Paolo Grillo: a volte si alleavano fra loro, a volte si scindevano, per esempiobianchi eneri… E l’Italia di? FQ, il mensile diretto da Peter Gomez, prova a raccontarla prendendo spunto dai 700 anni dalla morte diAlighieri. A partire dadi, pronti a fronteggiarsi in nome di sacri principi che puntualmente vengono rinnegati appena mutano le convenienze. Quelli che invocano il Mes “se no i nostri figli ci malediranno”, poi se lo dimenticano appena ottenuto il cambio di governo; quelli che tuonano contro il ...

