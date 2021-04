Dalle scuole a cinema e ristoranti, dalle palestre al calcetto: ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) A partire dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire all'aperto, anche a cena, nelle regioni gialle. All'aperto si potrà ripartire anche con le altre attività di sport e spettacolo. Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle e con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse. Le palestre riaprono il 1° giugno Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 aprile 2021) A partire dal 26 aprile ipotranno riaprire all'aperto, anche a cena, nelle regioni gialle. All'aperto si potrà ripartire anche con le altre attività di sport e spettacolo. Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle e con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse. Leriaprono il 1° giugno

Advertising

g_brescia : Si chiama #LiFi, Light Fidelity, una tecnologia wireless innovativa che utilizza le onde luminose emesse da lampadi… - teatrolafenice : ?? 'L'histoire du soldat' di Stravinsky arriva venerdì 16 aprile sul nostro YouTube in diretta per le scuole d'Itali… - petergomezblog : Test rapidi nelle scuole, le linee guida firmate a dicembre dalle regioni col governo per lo screening di massa son… - LilloScara : Ogni giorno per andare a scuola mi faccio dalle 3 alle 5 ore di treno/attesa in stazione, questo avendo la maturità… - Ori254 : RT @g_brescia: Si chiama #LiFi, Light Fidelity, una tecnologia wireless innovativa che utilizza le onde luminose emesse da lampadine a led.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle scuole Dalle scuole a cinema e ristoranti, dalle palestre al calcetto: ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona ... Nelle linee guida stilate dalle Regioni, e che dovranno essere vagliate dal Cts, è stato proposto ... In zona rossa scuole in presenza fino terza media Dal 26 aprile le scuole in zona rossa svolgeranno ...

Dal 26 aprile l'Italia riapre, ristoranti aperti anche a cena. Da giugno le palestre Gli studenti di tutte le scuole e università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Il 1 ... Il Trentino anticipa: dal 19 aprono bar e ristoranti all'aperto dalle 5 alle 18.

Riaperture piscine, palestre, bar, spiagge, discoteche: il calendario. La novità del "giallo rafforzato" Riaperture, La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata: rispetto alla zona gialla di prima è sicuramente meno restrittiva: bar e ristoranti sono aperti ...

Il figlio di Melissa Satta e Boateng è cresciuto ed è uno spettacolo della natura ma gli ricorda anche che è giornata di scuola e che tocca alzarsi dal letto, si rianima subito sulle note di Stevie Wonder. Questo contenuto non è disponibile a causa delle tue preferenze per la ...

Nelle linee guida stilateRegioni, e che dovranno essere vagliate dal Cts, è stato proposto ... In zona rossain presenza fino terza media Dal 26 aprile lein zona rossa svolgeranno ...Gli studenti di tutte lee università tornano in presenza, tranne che nelle zone rosse. Il 1 ... Il Trentino anticipa: dal 19 aprono bar e ristoranti all'aperto5 alle 18.Riaperture, La data chiave è il 26 aprile in cui debutta la zona gialla rafforzata: rispetto alla zona gialla di prima è sicuramente meno restrittiva: bar e ristoranti sono aperti ...ma gli ricorda anche che è giornata di scuola e che tocca alzarsi dal letto, si rianima subito sulle note di Stevie Wonder. Questo contenuto non è disponibile a causa delle tue preferenze per la ...