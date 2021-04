Dalla Spagna | Aguero ha già scelto la prossima squadra

(Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Chiringuitoavrebbe giàla suadestinazione Dopo l’addio al Manchester City diverse squadre hanno chiesto informazioni per il centravanti argentino Sergio. Anche la Juventus ci starebbe pensando, ma l’idea del Kun sarebbe quella di approdare in Liga. Come riporta il giornalista di El Chiringuito Josè Alvarez infatti «aspetta solo il Barcellona. Vuole giocare lì». La presenza nel club blaugrana del connazionale a amico Messi sarebbe decisiva nella scelta di, che si avvicina dunque a una nuova avventura per la sua carriera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

