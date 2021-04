Dal 26 aprile tornano le zone gialle | poi piscine e palestre | Draghi fissa le date del ritorno allo sport

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : La Lega al governo vuol dire questo. Zona gialla già dal 26 aprile, bar e ristoranti all’aperto anche la sera, ripr… - nzingaretti : Nasceva 100 anni fa Settimia Spizzichino, ebrea romana, unica sopravvissuta alla Shoah tra i deportati del 16 ottob… - infoitinterno : Dal 26 aprile le riaperture con zone gialle 'rafforzate'. Via libera ai ristoranti all'aperto, anche la sera - infoitinterno : Covid, zona gialla “rafforzata” dal 26 aprile: le regole -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile

Scuole aperte, lezioni in presenza26/ Ma in zona rossa Superiori al 50% 'Toninelli è scemo': Berlusconi a processo Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi non passarono inosservate all'ex ...Gomorra new version va in onda oggi, venerdì 16, su Rai 3 alle 21.30 . Il film del 2008 è stato diretto da Matteo Garrone , regista, ... Gomorra tra ispirazionelibro omonimo di Roberto ...Costo di circa 83 miliardi, 33 già finanziati e il resto verrà integrato con Next Generation Ue. Giovannini: nel 2022 impatto occupazionale stimato di circa 20mila unità di lavoro ...Tutto pronto per il BTP Futura atto III. Il Tesoro proverà a superare la raccolta delle due precedenti emissioni facendo leva su tassi di interesse più generosi in virtù del rialzo dei rendimenti in q ...