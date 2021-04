Dal 26 aprile ristoranti aperti anche a cena | tornano i cinema | arriva il “giallo rafforzato”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questa mattina si è tenuta a Palazzo Chigi la cabina di regia sulle riaperture. Il premier Mario Draghi ha incontrato i ministri Roberto Speranza, Maria Stella Gelmini, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli ed Elena Bonetti, capi delegazione di maggioranza, e il responsabile dell’Istruzione Patrizio Bianchi. L’ipotesi che si fa strada è quella di prevedere, dove i dati lo consentono, una zona “” già a partire dal 26. In tale data dovrebbero esserci l’apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all’aperto. E sempre dal 26dovrebbero riaprire ila sera, ma solo all’aperto. In questa stessa data, dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, ...

...in un ambito che dovrebbe essere trattato esclusivamentepunto di vista della salute pubblica. Così si ritorna sulle responsabilità del governo. Secondo una ricerca pubblicata il 14dalla ...Reducesuccesso sul palco del Teatro Ariston dove ha gareggiato con il brano Potevi fare di più in ... più precisamente venerdì 23. Arisa, i successi approfondimento Arisa a Sanremo 2021 con ...Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono "vuoti" di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile ...La linea rigorista del ministro della Salute Roberto Speranza superata da quella aperturista grazie al miglioramento dei dati sul ...