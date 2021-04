Dal 26 aprile la zona gialla rafforzata. Scuole aperte anche in zona rossa. Quali regioni hanno oggi i numeri per entrarci? (Di venerdì 16 aprile 2021) La zona gialla in Italia torna dal 26 aprile e non a maggio, ma sarà rafforzata. In attesa della conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi le indiscrezioni sulla Cabina di Regia appena conclusasi a Palazzo Chigi dicono che il governo ha deciso l’istituzione dal 26 aprile di zone di “giallo rafforzato” che consentiranno, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Dal 26 aprile la zona gialla rafforzata. Ma sulle riaperture vince la Lega Questo significa che tornano le zone gialle, sebbene con misure ulteriori di contenimento del contagio. Dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera ma solo all’aperto. L’apertura riguarderebbe tutte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) Lain Italia torna dal 26e non a maggio, ma sarà. In attesa della conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi le indiscrezioni sulla Cabina di Regia appena conclusasi a Palazzo Chigi dicono che il governo ha deciso l’istituzione dal 26di zone di “giallo rafforzato” che consentiranno, ma solo all’aperto, la ristorazione, le attività sportive e gli spettacoli. Dal 26la. Ma sulle riaperture vince la Lega Questo significa che tornano le zone gialle, sebbene con misure ulteriori di contenimento del contagio. Dovrebbero riaprire i ristorantila sera ma solo all’aperto. L’apertura riguarderebbe tutte ...

Advertising

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - nzingaretti : Nasceva 100 anni fa Settimia Spizzichino, ebrea romana, unica sopravvissuta alla Shoah tra i deportati del 16 ottob… - cange61 : RT @matteosalvinimi: ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertur… - MariMario1 : RT @matteosalvinimi: ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riapertur… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile Cosa ha detto Draghi sulle riaperture Dal 26 aprile le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a ...

BTp Futura, definiti i tassi minimi garantiti. Si parte da 0,75% e si chiude con il 2% Tutto pronto per la terza emissione, che avrà luogo dal 19 al 23 aprile. I tassi cedolari definitivi saranno "annunciati alla chiusura del collocamento Il Tesoro ha reso noto la serie dei tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTp ...

Covid. Un nuovo reagente per isolare l'Rna virale Firenze, 16 aprile 2021 - Un reagente innovativo, 'made in Italy', per isolare l'Rna virale dopo il tampone molecolare Covid-19 è stato realizzato dalla Menarini diagnostics, azienda del Gruppo Menari ...

Atlantia, cda riconvocato entro il 23 aprile per l'offerta su Aspi Nel corso della nuova riunione del consiglio saranno presentati il contesto di riferimento, i contenuti dell'operazione, le valutazioni sulla congruità dell'offerta e gli eventuali scenari alternativi ...

26le scuole saranno in presenza in zona gialla e arancione, bar e ristoranti potranno fare servizio all'aperto anche a ...Tutto pronto per la terza emissione, che avrà luogo19 al 23. I tassi cedolari definitivi saranno "annunciati alla chiusura del collocamento Il Tesoro ha reso noto la serie dei tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTp ...Firenze, 16 aprile 2021 - Un reagente innovativo, 'made in Italy', per isolare l'Rna virale dopo il tampone molecolare Covid-19 è stato realizzato dalla Menarini diagnostics, azienda del Gruppo Menari ...Nel corso della nuova riunione del consiglio saranno presentati il contesto di riferimento, i contenuti dell'operazione, le valutazioni sulla congruità dell'offerta e gli eventuali scenari alternativi ...