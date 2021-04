Dal 26 aprile arriva il giallo rafforzato | al ristorante anche la sera | ma solo all' aperto

Advertising

nzingaretti : Nasceva 100 anni fa Settimia Spizzichino, ebrea romana, unica sopravvissuta alla Shoah tra i deportati del 16 ottob… - MediasetTgcom24 : Covid, Israele: 'Dal 18 aprile stop all'obbligo di mascherina all'aperto' #israele - sbonaccini : ?? Vaccinazioni: si parte con i 60enni Dal 26 aprile prenotazioni 65-69enni, dal 10 maggio 60-64enni, e somministraz… - Pask927 : RT @lorepregliasco: Secondo fonti ANSA si va verso la riapertura dei ristoranti all'aperto dal 26 aprile. Mi sembra una scelta di buon sens… - yiwen2nd : RT @cmdotcom: #Covid19, dal 26 aprile 'giallo rafforzato': riaprono ristoranti anche a cena, sport e spettacoli ma solo all'aperto https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile

Corriere della Sera

Sempre26ripartono tutte le attività. I ristoranti riaprono anche anche la sera, ma solo all'aperto. Via livera anche per sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, sempre ...Restrizioni -sono state inasprite le restrizioni per le successive quattro settimane: gli spostamenti dalle 6 alle 19 senza particolari motivi sono consentiti solo nel raggio di 10 ...Dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire all’aperto nelle regioni gialle. All’aperto si potrà ripartire anche con le altre attività di sport ...Nuova squalifica in Turchia in base ai nuovi regolamenti UCI entrati in vigore dal primo aprile. Questa volta a richiamare l’attenzione, è Alexander Richardson (Alpecin-Fenix), espulso dal Giro per no ...