Dal 26 aprile arriva il ' giallo rafforzato' | al ristorante anche la sera | ma solo all' aperto

Advertising

nzingaretti : Nasceva 100 anni fa Settimia Spizzichino, ebrea romana, unica sopravvissuta alla Shoah tra i deportati del 16 ottob… - MediasetTgcom24 : Covid, Israele: 'Dal 18 aprile stop all'obbligo di mascherina all'aperto' #israele - AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - TVTips_official : Il 18 aprile su #Starzplay la #docuserie prodotta e diretta dal regista candidato all'Oscar® e vincitore di un Emmy… - 1996Torinese : RT @AnnalisaChirico: Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speranza… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal aprile

In base al Documento di Economia e Finanza approvato giovedì 15governo, la crescita prevista per il 2021 è + 4,5% quest'anno, e poi +4,8% nel 2022, + 2,6% nel 2023 e +1,8% nel 2024....MINISTERO SALUTE 16, BASSETTI SU RIAPERTURA STADI Intanto si inizia a discutere seriamente in Italia della possibilità di riaprire gli stadi prima dell'11 giugno, così come spiegato ieri...Il primo desiderio degli italiani è quello di riabbracciarsi. Si moltiplicano da giorni gli appelli, con qualche intemperanza, per ripartire ...Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid-19, ma solo all'a ...