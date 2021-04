Dai ristoranti alle palestre, ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) A partire dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire all'aperto, anche a cena, nelle regioni gialle. All'aperto si potrà ripartire anche con le altre attività di sport e spettacolo. Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle e con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse. Le palestre riaprono il 1° giugno Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 aprile 2021) A partire dal 26 aprile ipotranno riaprire all'aperto, anche a cena, nelle regioni gi. All'aperto si potrà ripartire anche con le altre attività di sport e spettacolo. Saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gie con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse. Leriaprono il 1° giugno

Ultime Notizie dalla rete : Dai ristoranti Dai ristoranti alle palestre, ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione ... e che dovranno essere vagliate dal Cts, è stato proposto un metro di distanza nei ristoranti all'... Al chiuso gli spettacoli saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai ...

Covid, Draghi: dal 26 si inizia a riaprire, è un rischio ragionato Tradotto: i ristoranti possono fare servizio anche la sera e possono tornare le attività culturali, ... ma con alcune significative novità, a partire dai criteri per l'erogazione, come era stato ...

Ristoranti aperti la sera ma il coprifuoco (che resta alle 22) rovina la festa. Rivolta social, e Salvini... Neanche il tempo di festeggiare per la riapertura dei ristoranti la sera, seppur solo all'aperto, che è arrivata la doccia fredda. Attesa, ...

Covid: fonti, 'dal 1° giugno ristoranti al chiuso solo a pranzo' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Dal 1 giugno i ristoranti con tavoli al chiuso potranno riaprire solo a pranzo con nuove linee guida. E' questa una delle misure prevista nella road map per la riaperture.

