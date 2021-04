Dai ristoranti alla scuola | le regole della ‘zona gialla rafforzata’

(Di venerdì 16 aprile 2021) Legi: locali aperti la sera all’aperto. Confermato il coprifuoco. ROMA – Dal 26 aprile in Italia fa il suo esordio la zona girafforzata. Il quadro epidemiologico in miglioramento ha portato il premier Draghi a rivedere il decreto e alleggerire le misure in vigore nel nostro Paese. Andiamo a vedere nei dettagli quali sono le. LegiAndiamo a vedere lezona girafforzata. Questa nuova fascia entrerà in vigore dal 26 aprile e consentirà a molte regioni e attività di respirare. Coprifuoco Al momento il coprifuoco è confermato ...

Advertising

DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - giulianolovison : @MediasetTgcom24 Ancora con ste cagate del coprifuoco. Chiudere a mezzanotte che differenza fa se apri i ristoranti… - S_Emarti : RT @sole24ore: Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture - sole24ore : Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture - SoniaLaVera : @Yi_Benevolence Vabbè dai cosa riaprono i bar e ristoranti tutto il resto resta chiuso palestre e piscine solo all'… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai ristoranti

...e dal governo e piùconsumatori cinesi per stimolare la crescita. La lentezza nelle vaccinazioni e la minaccia di nuovi blocchi hanno lasciato molti consumatori perplessi. Istanno ...Per tutti quegli esercizi in cui si effettua la somministrazione di cibi e bevande quali appunto bar,, trattorie, pizzerie, self service, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie potrebbero ...Dal 26 aprile nelle zone gialle potranno nuovamente aprire anche cinema, teatrie luoghi in cui sarà possibile assistere agli spettacoli all'aperto. Si sbloccheranno i confini regionali, con libertà di ...Riaprire le attività esterne in sicurezza è possibile, basta rispettare le precauzioni anticovid. Come spiega Giorgio Buonanno, professore di Fisica tecnica ...