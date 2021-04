Dai ristoranti ai cinema, dalle palestre alle fiere: tutto quello che sappiamo su riaperture e ripartenze (Di venerdì 16 aprile 2021) ristoranti A partire da maggio i ristoranti potranno tornare operativi, ma solo all’aperto. Se poi tutto andrà nella giusta direzione, dal primo giugno i ristoratori potranno riprendere la loro attività anche al chiuso. Stando a quanto riportano fonti di Palazzo Chigi, dal primo giugno invece riapriranno i ristoranti con tavoli al chiuso, in un primo momento solo a pranzo e con nuove linee guida. cinema, teatri e concerti Dal 26 aprile riaprono anche cinema, teatri e musei. Ricominciano anche gli eventi all’aperto con misure di limitazione della capienza. A confermarlo è il ministro della Cultura Dario Franceschini che ha ottenuto il via libera del Comitato tecnico scientifico alle proposte per il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, sia ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021)A partire da maggio ipotranno tornare operativi, ma solo all’aperto. Se poiandrà nella giusta direzione, dal primo giugno i ristoratori potranno riprendere la loro attività anche al chiuso. Stando a quanto riportano fonti di Palazzo Chigi, dal primo giugno invece riapriranno icon tavoli al chiuso, in un primo momento solo a pranzo e con nuove linee guida., teatri e concerti Dal 26 aprile riaprono anche, teatri e musei. Ricominciano anche gli eventi all’aperto con misure di limitazione della capienza. A confermarlo è il ministro della Cultura Dario Franceschini che ha ottenuto il via libera del Comitato tecnico scientificoproposte per il riavvio delle attività legate al mondo dello spettacolo, sia ...

Advertising

sole24ore : Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture - DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - alessansia_ : RT @merthurlover: Ma in che senso Draghi vuole aprire palestre e piscine, bar e ristoranti anche la sera, mandare tutti a scuola in presenz… - saIIydraper : sí! ordinare sushi o piatti sfiziosi dai ristoranti che fanno asporto rientra tra le poche gioie della mia triste v… - FluoMoon : Credo e spero che la pandemia abbia dato il via ad un cambiamento radicale dei ristoranti. Che anacronistici che er… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai ristoranti SPY FINANZA/ I numeri del Def che blindano Draghi al Governo (o ci portano la Troika) E focalizzati soltanto su due punti: il ritorno dell'operatività all'aperto di bar e ristoranti e ... Report, spunta nota riservata sui vaccini/ Dai prezzi al dubbio sulla ripartizione... Cos'ha detto, ...

Covid: riaperture dal 26 aprile. Un pass per gli spostamenti ...o cenare solo nei locali che hanno tavoli all'aperto e dal primo giugno si mangia nei ristoranti al ... così come per gli spettacoli che avranno i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli ...

Pozzallo, protesta dei ristoratori davanti al porto commerciale Ristoratori in protesta a Pozzallo per il blocco dovuto al covid-19. Numerosi gli slogan utilizzati, da «Abbandonati dallo Stato» a «Fateci lavorare» ad «Affitto azienda allo Stato». Gli operatori del ...

Riapertura ristoranti al chiuso dal 1 giugno, solo a pranzo Riapertura ristoranti al chiuso: dal 1 giugno potranno riaprire solo a pranzo con nuove linee guida. E' questa una delle misure previste nella road map per le riaperture, secondo quanto si apprende da ...

E focalizzati soltanto su due punti: il ritorno dell'operatività all'aperto di bar ee ... Report, spunta nota riservata sui vaccini/prezzi al dubbio sulla ripartizione... Cos'ha detto, ......o cenare solo nei locali che hanno tavoli all'aperto e dal primo giugno si mangia neial ... così come per gli spettacoli che avranno i limiti di capienza fissati per le saleprotocolli ...Ristoratori in protesta a Pozzallo per il blocco dovuto al covid-19. Numerosi gli slogan utilizzati, da «Abbandonati dallo Stato» a «Fateci lavorare» ad «Affitto azienda allo Stato». Gli operatori del ...Riapertura ristoranti al chiuso: dal 1 giugno potranno riaprire solo a pranzo con nuove linee guida. E' questa una delle misure previste nella road map per le riaperture, secondo quanto si apprende da ...