Da lunedì tutta Italia arancione tranne Sardegna, Puglia e Valle d’Aosta (Di venerdì 16 aprile 2021) Quasi tutta l’Italia scende in fascia arancione e dal lunedì 26 oltre il 50% tornerà in zona gialla. Il valore dell’Rt in Italia è attualmente a 0.85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. Sono solo 5 le regioni (8 la settimana precedente) che hanno un Rt puntuale maggiore di 1. Tra queste, una regione (Sardegna) ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Due regioni (Sicilia e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre regioni e Province autonome hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Alla luce di questi dati, solo tre Regioni rimangono in zona rossa: sono Sardegna, Valle d’Aosta e Puglia. ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 16 aprile 2021) Quasil’scende in fasciae dal26 oltre il 50% tornerà in zona gialla. Il valore dell’Rt inè attualmente a 0.85. L’indice la scorsa settimana era 0,92. Sono solo 5 le regioni (8 la settimana precedente) che hanno un Rt puntuale maggiore di 1. Tra queste, una regione () ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Due regioni (Sicilia e) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre regioni e Province autonome hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 1. Alla luce di questi dati, solo tre Regioni rimangono in zona rossa: sono. ...

