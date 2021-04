Crotone-Udinese, i convocati di Gotti: rientra Nuytinck, assente Deulofeu (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha diramato la lista dei calciatori convocati in vista della sfida contro il Crotone, in programma domani alle ore 15 allo stadio Ezio Scida e valida per la 31esima giornata della Serie A 2020/2021. rientra Nuytinck, mentre sarà assente Deulofeu. Di seguito la lista: Portieri – Musso, Gasparini, Scuffet.Difensori – Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar.Centrocampisti – Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Micin, Pereyra.Attaccanti – Okaka, Braaf, Nestorovski, Llorente, Forestieri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico dell’Lucaha diramato la lista dei calciatoriin vista della sfida contro il, in programma domani alle ore 15 allo stadio Ezio Scida e valida per la 31esima giornata della Serie A 2020/2021., mentre sarà. Di seguito la lista: Portieri – Musso, Gasparini, Scuffet.Difensori – Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina,, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar.Centrocampisti – Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Micin, Pereyra.Attaccanti – Okaka, Braaf, Nestorovski, Llorente, Forestieri. SportFace.

