Criticare Burioni non è reato | assolto Red Ronnie

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) A leggere il titolo di questo articolo, sembrerebbe si stia parlando di qualcosa di assodato. Eppure ci sono voluti un giudice e un processo per stabilirlo. Il giudice monocratico del tribunale di Bologna, Stefano Levoni, haReddall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Roberto. È stato, ancora una volta, necessario un processo per stabilire che di fronte alla legge italiana non esistono intoccabili. Soprattutto che dinanzi al diritto delle persone a essere informate non c’è potere o notorietà che tenga. Il magistrato bolognese ha sancito in maniera inequivocabile, assolvendo il giornalista perché il fatto non costituisce, che il diritto di critica deve rimanere sacrosanto nel nostro Paese. A maggior ragione in un momento così difficile, dove l’informazione deve fare il ...