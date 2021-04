Crisi Elica | sindacati convocati con la Regione al Mise martedì prossimo

(Di venerdì 16 aprile 2021) FABRIANO - Una vertenza che sta facendo tremare tutto il comprensorio. È arrivata la convocazione per l'apertura del tavolo sulla vertenza, multinazionale di Fabriano, leader nel settore delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Elica

... dell'impresa e della ricerca e del terzo settore, secondo il principio della quadrupla. ... Laha amplificato il protagonismo delle città, da un lato svelando il ruolo centrale di politici e ..."Siamo molto preoccupati dal silenzio calato in questi ultimi giorni sulla vertenza. Dopo i clamori suscitati dall'annuncio di ben 409 esuberi su 560 dipendenti negli stabilimenti di Mergo e Cerreto d'Esi, poco si è saputo di cosa è emerso durante l'incontro dell'8 aprile tra ...FABRIANO - Una vertenza che sta facendo tremare tutto il comprensorio. È arrivata la convocazione per l'apertura del tavolo sulla vertenza Elica, multinazionale di ...Pierpaolo Pullini, Fiom: «Il ritiro formale del piano permetterebbe di aprire una discussione vera» FABRIANO, 16 aprile 2021 – Vertenza Elica: martedì 20 alle 15 primo incontro per discutere della ver ...