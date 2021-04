Covid:fonti,dal 26 riaprono tutte scuole tranne zona rossa (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle zone rosse. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenzale, anche le superiori,che nelle zone rosse. E' quanto si apprende dadi governo al termine della cabina di regia sula ...

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti… - simonel78648503 : RT @LegaSalvini: COVID: FONTI, DAL 26 APRILE GIALLO RAFFORZATO, OK ALLE ATTIVITÀ ALL'APERTO - LegaSalvini : COVID: FONTI, DAL 26 APRILE GIALLO RAFFORZATO, OK ALLE ATTIVITÀ ALL'APERTO -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti Riaperture, verso il giallo 'rafforzato' dal 26 aprile: sì a ristoranti aperti fino a cena, sport e spettacoli all'aperto. Il coprifuoco ... ...alle indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia Covid, ... Fonti interne al governo riferiscono poi che, sempre a partire dal 26 aprile, è prevista la riapertura ...

Covid: fonti, dal 26/4 ristoranti all'aperto anche la sera Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. . 16 aprile 2021

Covid: fonti, coprifuoco resterà alle 22 ROMA, 16 APR - Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sul Covid. (ANSA).

Dal 26 aprile giallo rafforzato, ok alle attività all’aperto Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aper ...

...alle indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia, ...interne al governo riferiscono poi che, sempre a partire dal 26 aprile, è prevista la riapertura ...Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende dadi governo al termine della cabina di regia sula Palazzo Chigi. . 16 aprile 2021ROMA, 16 APR - Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi sul Covid. (ANSA).Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un "giallo rafforzato" e l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aper ...