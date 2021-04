Covid | chef LocatelliMasterchef' ok riaperture ma non estendere orario serale grave errore' ** 2

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Adnkronos) - E spiega com'è la situazione in Inghilterra: "Da noi il coprifuoco c'è stato solo nel primissimo periodo. Poi i commenti dei ristoratori, e quelli della gente, hanno fatto sì che ci si rendesse conto che era un, perché così si creava più assembramento. Invece, avendo più tempo, sapendo che hai tutta la serata, puoi gestire meglio la clientela, chiedere al cliente di venire mezz'ora prima, o dopo. Ma se si restringono i tempi è normale che cercherai, per ottimizzare, di fare il massimo in quel tempo ristretto creando più affollamento". La star di Masterchiude con ottimismo: "Qui si respira un clima bellissimo, si comincia davvero a crederci. La gente ha voglia di uscire, di fare, di vedere gli altri. Perché sai, quando ti siedi a mangiare, non c'è solo il mangiare. C'è tutto un mondo, di relazioni, di contatto, un mondo che deve ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid chef

Adnkronos

... bisogna dare merito a tutta quella gente che in questi mesi ha sofferto tantissimo, dannandosi con i fornitori, con le banche, con i debiti", ricorda lo. Che ha chiuso il suo ristorante ed ora, ...'C'è stata una presa di coscienza improvvisa, hanno capito e si sono resi conto che stava per scoppiare il caos'. A dirlo all'Adnkronos è il noto cuoco siciliano Filippo La Mantia, commentando le ...Alezio – Anche stavolta la magia è fatta. E servita in tv. Opera della chef Daniela Montinaro, titolare del noto ristorante “Le Macare” di Alezio, che approderà su Food Network Italia con un programma ...I lavoratori con contratti precari hanno il doppio delle probabilità di contrarre il Covid e di morirne rispetto a chi ha un posto sicuro. Lo rivela un'indagine svolta in Inghilterra e in Galles, che ...