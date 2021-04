Covid, Zaia: 'Il 5% degli Over 80 non ha voluto vaccinarsi' (Di venerdì 16 aprile 2021) 'Avere 80 ricOveri in meno rispetto a ieri è un dato incoraggiante: il trend del Veneto si conferma in calo anche oggi. Il virus però non se n'è andato, regole come: mascherine, distanziamento e ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 16 aprile 2021) 'Avere 80 rici in meno rispetto a ieri è un dato incoraggiante: il trend del Veneto si conferma in calo anche oggi. Il virus però non se n'è andato, regole come: mascherine, distanziamento e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia Covid, Zaia: 'Il 5% degli Over 80 non ha voluto vaccinarsi' Luca Zaia inizia con queste parole, venerdì 16 aprile, il punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto: 'Il 90% degli Over 80 è stato vaccinato in Veneto con almeno una dose. 22.222 i vaccini ...

L'EDITORIALE - Giù la maschera Signori! ... una vera e propria infodemia? Poi ci sono i presidenti di regione, quelli come Zaia, De Luca, ... dal potenziamento delle strutture sanitarie all'erogazione delle vaccinazioni anti Covid, siano subito ...

Giù la maschera Signori! Un anno di Covid, un anno di errori, inadempienze, "scuse". Ma la politica fa finta di niente e va avanti, perché "i sacrifici non vanno vanificati". Dove sono finite la responsabilità, la dignità? ..

Coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera all'aperto dal 26 aprile, come teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per ...

