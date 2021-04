Covid | verso primo vaccino cinese a mRna

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilanti-entrerà nella fase 3 di sperimentazione clinica, l’ultima, nel mese di maggio. Lo riporta China National Radio (Cnr), citando un’intervista telefonica esclusiva con Ying Bo, fondatore dell’azienda Suzhou Abogen Biosciences (AbogenBio) che ha sviluppato il prodotto – denominato ARCoV – insieme all’Istituto di medicina militare dell’Accademia delle scienze militari e a Walvax Biotechnology Co. I test di fase 2, ha riferito, stanno procedendo senza intoppi e si avviano alla conclusione. La fase 3 partirà dunque il mese prossimo e sarà condotta all’estero, in stretta collaborazione con la Cro (organizzazione di ricerca a contratto)Tigermed. A partire dal terzo trimestre 2021, la capacità di produzione annuale di ARCoV raggiungerà 120 ...

Advertising

DiMarzio : #SerieB, si va verso il blocco del campionato: la proposta del Consiglio - MediasetTgcom24 : Covid, Regno Unito verso l'immunità di gregge: somministrati 40 milioni di vaccini | Riaprono pub e negozi… - ItaliaOggi : Covid, Italia verso il 'giallo rafforzato' dal 26 aprile - socialmiliac : #Covid, Italia verso il #giallo #rafforzato dal 26 aprile - martamacbeal : RT @ilsecoloxix: Dal #26aprile dovrebbero tornare la #zonagialla, con un #giallorafforzato, e l'apertura di tutte le attività di ristorazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso

La data da segnare sul calendario è quella del 26 aprile : a partire da quel giorno, stando alle indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia, nelle Regioni in zona gialla scatteranno le prime riaperture . Ma con un ' rafforzamento ' delle regole rispetto a quelle che gli italiani hanno imparato a conoscere finora, imposto da una ...... con le conseguenti violazioni delle norme anti -. E ad approfondire anche le condotte dello ... Quando i ragazzi, tra i 16 e i 20 anni si sono spostatipiazzale Selinunte da via Micene, le ...(16 aprile 2021) -Contro l’emergenza oncologica serve subito un nuovo Piano NazionaleL’appello di FAVO al Governo: «Bisogna garantire la sicurezza ...I paddock della Formula 1 e della MotoGP si uniranno questa domenica per osservare un minuto di silenzio per la scomparsa del due volte campione del mondo 125cc e team manager Fausto Gresini.