Covid | tutte le novità sulle riaperture e l’ipotesi del nuovo pass vaccinale

(Di venerdì 16 aprile 2021) La prospettiva dell’estate, o meglio il ricordo ancora troppo vivido di un inverno in restrizioni, esaspera il desiderio di riaprire, il più possibile, quando prima e con il minor impatto possibile sul sistema sanitario nazionale. Ieri i governatori regionali hanno esposto al premier Mario Draghi le loro proposte per una ripartenza in sicurezza, ma la cabina di regia del governo centrale oggi ha presentato il suo pianocon ladel. LEGGI ANCHE =>, le regioni pronte a ripartire: ecco l’ipotetico calendario delleLepreviste da Mario Draghi Durante la conferenza stampa del primo ministro e del ministro della salute Roberto Speranza, si sono indicate le linee guida da ...

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero tornare le zone gialle, con un #giallorafforzato e l'apertura di tutte le attività di ri… - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - chrtdd : @oppirlazorzi @martiraranans ma guarda quando parliamo di OMOFOBIA, TRANSFOBIA, GRASSOFOBIA, COVID, VACCINI, Tommas… - giovannilegena : RT @lilly0971: Ho avuto il Covid in forma leggera fortunatamente. Lunedì sono risultata negativa. Nell’ultimo anno sono morte molte persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tutte

Oltretutto sappiamo benissimo che con ilquello che sta succedendo e le difficoltà del mondo ...Invece noi chiediamo che la pianta organica rimanga con i numeri che abbiamo oggi e che siano......con sè l'attesissimo calendario delle riaperture dopo il lungo periodo di limitazioni causa. ... nelle zone gialle e arancioni, la didattica sarà in presenzale scuole di ogni ordine e grado.Le date da segnare sul calendario. E spunta il pass per gli spostamenti e gli eventi Roma, 16 aprile 2021 - Il Coronavirus non è sconfitto, ma dal 26 aprile l'Italia torna a vedere un futuro più seren ...Una donna californiana ha confessato di aver ucciso i suoi figli per tenerli lontani dal padre e per proteggerli da ulteriori abusi. "Li ho annegati.... l'ho fatto dolcemente, li ho abbracciati e baci ...