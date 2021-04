Covid: Tajani, ‘accelerare riaperture impianti sportivi e spettacoli all’aperto’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Consideriamo prioritario accelerare le riaperture” degli impianti sportivi “e incominciare a fare spettacoli all’aperto, dalle Terme di Caracalla all’Arena di Verona”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’incontro che ha avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla Camera, Roberto Occhiuto. “Abbiamo chiesto di anticipare le riaperture delle piscine -ha spiegato l’esponente azzurro- non condividiamo quello che dicono alcuni scienziati, perchè ad esempio il cloro uccide il virus”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Consideriamo prioritario accelerare le” degli“e incominciare a fareall’aperto, dalle Terme di Caracalla all’Arena di Verona”. Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio, al termine dell’incontro che ha avuto con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai capigruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e alla Camera, Roberto Occhiuto. “Abbiamo chiesto di anticipare ledelle piscine -ha spiegato l’esponente azzurro- non condividiamo quello che dicono alcuni scienziati, perchè ad esempio il cloro uccide il virus”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani Meloni vuole sfiduciare Speranza. M5S e LeU blindano il ministro della Salute ...Tajani frena: "valuteremo alla fine responsabilità e colpe di politici e scienziati". Fratelli d'Italia punta a sfiduciare Roberto Speranza per la gestione "fallimentare" dell'emergenza Covid, ma M5S ...

Governo, un poker preserva Draghi. 'Cuscinetto' con Chigi e Colle ... è sicuramente la Gelmini a rappresentare direttamente Silvio Berlusconi e Antonio Tajani nell'esecutivo, sia per il suo ruolo chiave nella gestione dell'emergenza Covid - 19 sia per la sua abilità ...

Covid: Tajani, ‘riapertura cambio passo, merito anche di Fi’ Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Un incontro positivo, abbiamo confermato la nostra posizione assolutamente favorevole alle decisioni prese per quanto riguarda le riaperture, con intelligenza, ma è giusto ...

Governo: Tajani, 'no a patrimoniale e a divisioni su temi etici' Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo detto in maniera molto chiara che non si pensi ad una patrimoniale da parte di nessuna forza politica, perchè questo non è il momento delle scelte divisive anche s ...

