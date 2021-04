Covid, sottosegretario all'Istruzione: 'Il 3 maggio tornino tutti in classe' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre governo e Cts lavorano alla riaperture, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga , ha spiegato che 'non abbiamo messo date nelle linee guida perché non cerchiamo lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre governo e Cts lavorano alla riaperture, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga , ha spiegato che 'non abbiamo messo date nelle linee guida perché non cerchiamo lo ...

Advertising

TeleradioNews : Covid 19: Muore Franco Gagliardo. Il dispiacere del sottosegretario alla... - anteprima24 : ** Scuole, il sottosegretario Floridia: 'Il 3 maggio tutti gli studenti devono tornare in classe' **… - NewsCronacaCE : Covid 19: Muore Franco Gagliardo. Il dispiacere del sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli - RomaFLP : #Italia2021 Sottosegretario Assuntela Messina: 'Covid è stata occasione per rilanciare il progetto di collaborazione europea' - savonanews : Covid, Sottosegretario Costa: 'Da Stato-Regioni oltre 1 milione di euro per il personale sanitario della Liguria' -