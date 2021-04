Covid Sicilia, oggi 1.370 contagi e 21 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 16 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21 morti. I guariti sono stati 1.248. Tra le province con il maggior numero di contagi Palermo a 455, Catania a 374 e Messina a 135. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 16. Nella tabella si fa riferimento ad altri 21. I guariti sono stati 1.248. Tra le province con il maggior numero diPalermo a 455, Catania a 374 e Messina a 135. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Bollettino Covid di venerdì 16 aprile: 429 morti e 15.493 nuovi positivi. Calano ricoveri e malati gravi ... seguita da Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370), Emilia Romagna (1.275), Toscana (1.239) e Piemonte (1.200). Leggi anche > Covid Italia, il riepilogo della settimana Ecco ...

Coronavirus. 15.943 nuovi casi e 429 morti nelle ultime 24 ore ... Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370). LOMBARDIA Sono 2.431 i nuovi ... Sono invece 87 i decessi nello stesso arco temporale, numero che porta il totale delle vittime Covid in ...

Bollettino covid oggi, 16 aprile: il tasso si positività scende al 4,9% Secondo il bollettino sull'emergenza covid di oggi, 16 aprile, sono 15.943 i nuovi casi e il tasso di positività è del 4,9%.

Covid, 21 morti il 16 aprile in Sicilia Sono stati 1.370 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.450. I morti sono stati invece 21 (ieri erano 6) e così il totale delle vittime siciliane del virus ...

