Covid, Rt ancora in calo a 0,85. Oggi i nuovi colori delle Regioni: la Campania verso la zona arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Nell'attesa di conoscere i nuovi colori delle Regioni, emergono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute, come ogni venerdì. Scende ancora il valore dell'Rt nazionale, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid, Rt ancora in calo a 0,85. Oggi i nuovi colori delle Regioni: la Campania verso la zona arancione Nell'attesa di conoscere i nuovi colori delle Regioni, emergono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute, come ogni venerdì. Scende ancora il valore dell'Rt nazionale, che cala oggi a 0.85 mentre l'indice la scorsa settimana era 0,92. Nel pomeriggio si conosceranno i nuovi colori delle Regioni, con l'ordinanza del ministro della ...

Covid. L'Rt scende a 0,85. L'incidenza è 182, in lieve flessione Ansa . Venerdì, giorno di bilanci sul fronte dell'emergenza Covid. Questa mattina è riunita la Cabina di regia, con i tecnici dell'Istituto superiore della ... Scende ancora il valore dell'Rt (l'indice ...

Decreto Covid. Dal bonus baby sitting per tutti gli operatori sanitari allo smart working. Ecco gli emendamenti approvati 16 APR - Via libera ieri dalle Commissioni riunite Affari Sociali e Lavoro della Camera ad alcuni emendamenti al Decreto Covid di marzo. Tra questi, previste agevolazioni per le famiglia di operatori ...

Una settimana fa l'indice di trasmissibilità era 0,92. Riunita la Cabina di regia, come ogni venerdì Venerdì, giorno di bilanci sul fronte dell'emergenza Covid. Questa mattina è riunita la Cabina di regia, con i tecnici dell'Istituto superiore della sanità e il governo, per fare il punto sui dati set ...

