"Dove si può si deve aprire, va ascoltato il grido di dolore dei titolari delle tante attività come bar, ristoranti, palestre, piscine, imprese del settore turistico che sono disperati. Forza Italia ...

Covid: Ronzulli, Italia gialla dai primi di maggio: (ANSA) - ROMA, 16 APR - 'Dove si può si deve aprire, va ascolta…

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli Covid: Ronzulli, Italia gialla dai primi di maggio Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, ad Agorà su Rai 3. . 16 aprile 2021

Ronzulli: "Sanità bloccata rischia di fare più morti della pandemia" In Italia ci sono circa 11 milioni di malati che in quest'anno di Covid non hanno avuto adeguato ... Licia Ronzulli.

Covid, Ronzulli: “Immediati risarcimenti ad attività chiuse” “Se in quest'anno di pandemia alle chiusure fossero seguiti dei risarcimenti congrui e immediati probabilmente non avremmo avuto la gente in piazza a protestare. Ci sono attivit ...

Ronzulli (FI): “Riaprire in sicurezza finalmente si può ed è importante che ciò avvenga con una tempestiva organizzazione” "Riaprire ormai si rende necessario 'quoad vitam' per tante, troppe attività. Queste attività tra cui ristoranti e bar che sono attrezzate per lavorare all'esterno dei locali devon ...

