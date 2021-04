Covid Puglia, oggi 1.537 contagi e 50 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.537 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 50 morti. Come evidenzia la tabella, cala il numero di nuovi casi positivi a fronte di una lievissima flessione del numero dei test. Continua in modo costante la crescita dei guariti e la flessione degli attuali positivi. Tornano a crescere, seppur lievemente, i ricoverati. I nuovi casi sono stati individuati su 13.399 tamponi. Sono 51.594 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.726 (-132). I pazienti ricoverati sono 2.178 mentre ieri erano 2.169 (+9). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 217.428 così suddivisi: 84.386 nella provincia di Bari; 21.142 nella provincia di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.537 ida coronavirus in, 16, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 50. Come evidenzia la tabella, cala il numero di nuovi casi positivi a fronte di una lievissima flessione del numero dei test. Continua in modo costante la crescita dei guariti e la flessione degli attuali positivi. Tornano a crescere, seppur lievemente, i ricoverati. I nuovi casi sono stati individuati su 13.399 tamponi. Sono 51.594 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.726 (-132). I pazienti ricoverati sono 2.178 mentre ieri erano 2.169 (+9). Il totale dei casi positiviindall’inizio dell’emergenza è di 217.428 così suddivisi: 84.386 nella provincia di Bari; 21.142 nella provincia di ...

Advertising

RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - TgLa7 : #ValledAosta, #Piemonte e #Puglia sono le uniche Regioni italiane colorate in #rossoscuro, ad alta incidenza di con… - ItaliaViva : .@TeresaBellanova : 'La gestione dell'emergenza #Covid di #Emiliano in #Puglia? Un disastro” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Rinviata la gara tra Geko Sant'Antimo e Talos Ruvo di Puglia - Grottaglie : Covid #Puglia, oggi sono stati registrati 50 decessi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia Zona gialla "rafforzata" dal 26 aprile: ripresa di sport, spettacoli e ristoranti a cena all'aperto. Sì allo spostamento tra Regioni ...che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al Covid 19 hanno ... Friuli Venezia Giulia ; Lazio ; Lombardia ; Molise ; Piemonte ; province Bolzano e Trento ; Puglia ...

Covid, 1537 nuovi positivi in Puglia, 50 i decessi Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 217.428

Vaccino? Saltiamo la fila!…l’opinione di Rita Faletti Differenze di mentalità come dimostra il salto della fila. Il più grande impero coloniale del mondo e l’Africa orientale italiana. La Gran Bretagna di Boris Johnson che ha brillantemente superato il t ...

Covid Italia oggi: il bollettino del 16 aprile. Contagi Coronavirus delle Regioni Aggiornamenti in tempo reale su casi, morti, ricoveri.Puglia +1.537, Lazio +1.474, Toscana +1.239, Veneto +906 ...

...che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al19 hanno ... Friuli Venezia Giulia ; Lazio ; Lombardia ; Molise ; Piemonte ; province Bolzano e Trento ;...Il totale dei casi positiviinè di 217.428Differenze di mentalità come dimostra il salto della fila. Il più grande impero coloniale del mondo e l’Africa orientale italiana. La Gran Bretagna di Boris Johnson che ha brillantemente superato il t ...Aggiornamenti in tempo reale su casi, morti, ricoveri.Puglia +1.537, Lazio +1.474, Toscana +1.239, Veneto +906 ...