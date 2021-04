Covid: Oms, 'negli ultimi due mesi casi raddoppiati nel mondo' (Di venerdì 16 aprile 2021) Ginevra, 16 apr. (Adnkronos) - casi di Covid raddoppiati nel mondo negli ultimi due mesi: l'Oms avverte sul trend allarmante delle infezioni da coronavirus. In un briefing sulla situazione in Papua Nuova Guinea e nella regione del Pacifico occidentale. "Nel mondo, i casi e le vittime stanno continuando a crescere a tassi preoccupanti - ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus - Globalmente, il numero di casi settimanali è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi. Ci stiamo avvicinando al tasso più alto di infezioni cui abbiamo assistito durante la pandemia. Alcuni Paesi che avevano in precedenza evitato una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Ginevra, 16 apr. (Adnkronos) -dineldue: l'Oms avverte sul trend allarmante delle infezioni da coronavirus. In un briefing sulla situazione in Papua Nuova Guinea e nella regione del Pacifico occidentale. "Nel, ie le vittime stanno continuando a crescere a tassi preoccupanti - ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus - Globalmente, il numero disettimanali è quasi raddoppiatodue. Ci stiamo avvicinando al tasso più alto di infezioni cui abbiamo assistito durante la pandemia. Alcuni Paesi che avevano in precedenza evitato una ...

Advertising

ricpuglisi : A questo punto non ho parole. - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? In esclusiva le chat di Ranieri Guerra, n.2 Oms: si vanta di aver bloccato il rappor… - reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - NazzarenoMi : RT @ricpuglisi: A questo punto non ho parole. - tura60 : RT @OrtigiaP: E ci si chiede ancora come mai la procura di Bergamo così colpita dal Covid abbia aperto un'inchiesta, come mai #Conte #Spera… -