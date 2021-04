Covid, Omceo Roma: “Situazione in miglioramento, ma non siamo fuori pericolo” (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Dai dati che ci arrivano sulle terapie intensive sembra esserci un’alternanza: alcuni giorni aumentano, altri diminuiscono. I ricoveri, invece, stanno sicuramente lievemente scendendo. In linea generale la situazione sembrerebbe in miglioramento, però non possiamo dire di essere fuori pericolo”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – “Dai dati che ci arrivano sulle terapie intensive sembra esserci un’alternanza: alcuni giorni aumentano, altri diminuiscono. I ricoveri, invece, stanno sicuramente lievemente scendendo. In linea generale la situazione sembrerebbe in miglioramento, però non possiamo dire di essere fuori pericolo”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire.

Omceo Roma: campagna vaccinale lenta per ritardi Ema Interpellato dalla Dire, spiega qual e' la situazione delle somministrazioni anti Covid nella regione Lazio. " Dottor De Lillo, nessun problema quindi nell'organizzazione? "Mi sembra che l'...

Campagna vaccinale italiana lenta. De Lillo, OMCeO Roma: “Colpa dei ritardi EMA” Interpellato dalla Dire, spiega qual è la situazione delle somministrazioni anti Covid nella regione Lazio. Mi sembra che l’organizzazione della vaccinazione stia andando abbastanza bene, con tutte le ...

Vaccino, De Lillo (Omceo Roma): “Campagna lenta per i ritardi dell’Ema” Intervista a Stefano De Lillo, vice presidente dell'Ordine dei medici di Roma: "Siamo contenti che vengano coinvolti i farmacisti, che ci siano squadre di vaccinatori eccellenti alla Nuvola, che i vac ...

