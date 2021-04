Covid | ok a ristoranti all' aperto anche di sera | Spiagge e piscine all' aperto dal 15 maggio | palestre dall' 1 giugno

Advertising

rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma solo all'aperto. E' quanto si apprende da fonti… - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: zona gialla torna dal 26 aprile, ok ristoranti all'aperto #Covid - AndreaMarcucci : L’apertura di bar e ristoranti dal 26 aprile a pranzo e a cena all’aperto è una vittoria del buon senso. Bene il governo #covid - positanonews : #Copertina #Covid Campania verso l’arancione. De Luca: “No alla movida, ristoranti aperti fino alle 23” - PMI_it : Zona gialla dal 26 aprile, ristoranti aperti a cena all’aperto: Regole Covid: dal 26 aprile torna la zona gialla co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoranti

Vaccini e riaperture Spostamenti fra regioni gialle dal 1° maggio eaperti in zona rossa:...che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al19 ...Il premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa delle novità sulle misure anti- 19 . Come filtrato nelle ultime ore, la Cabina di Regia avrebbe dato l'ok alla riapertura di ..., ...Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale Decreto Legge non la prevedev ...forte calo della produzione agricola che c’è stato lo scorso anno e che l’Istat ha valutato essere pari a -3,3% in volume e -6,1% in valore aggiunto ...