Covid: nuovo decreto per riaperture dal 26/4 (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Le riaperture per le attività all’aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite in nuovo decreto legge. Si apprende da fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Leper le attività all’aperto dal 26 aprile in zona gialla saranno stabilite inlegge. Si apprende da fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

_Carabinieri_ : Un nuovo dolore, una nuova vittima del Covid-19 tra le fila dell’Arma: il Luogotenente Carica Speciale Franco Gagli… - TgLa7 : #Rubyer: nuovo rinvio #processo Siena per #Berlusconi ancora ricoverato per controlli post #Covid. Udienza slitta a… - repubblica : ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - kitty_sengul : @elelol_ @Luc14nS @Valerio864dd si, però quando ho avuto il covid (4 mesi fa) mi hanno chiamata dicendo che a ogni… - Eddy_jor : @mariodraghi_it @MinisteroSalute @robersperanza Sono in cassa integrazione da mesi , l'INPS non mi da niente e lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid e vaccini: serve terza dose, poi richiamo annuale. Lo scenario ... ma anche l'infezione vera e propria dal virus, ora l'azienda con sede a New York studia un nuovo ... nonché attività contro altri coronavirus, suggerendo un potenziale utilizzo nel trattamento di Covid ...

Covid: da scuole a ristoranti, la Road map delle riaperture Ecco la road map delle decisioni prese oggi e che dovranno tradursi in un nuovo decreto legge e con ... avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, ...

Strano silenzio sul Recovery: il Sud reagisca o sarà tardi Mancano solo 14 giorni al 30 aprile. Quando cioè il piano per l’utilizzo dei 191,5 miliardi sarà presentato all’Europa ...

Covid, sono 91 i ricoverati all’ospedale Maggiore. Quattro decessi nelle ultime 24 ore Scendono ancora i ricoverati Covid all’ospedale Maggiore di Novara: oggi (16 aprile) sono 91. Purtroppo però nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 decessi (due donne del 1934 e 1935 e due uomini ...

... ma anche l'infezione vera e propria dal virus, ora l'azienda con sede a New York studia un... nonché attività contro altri coronavirus, suggerendo un potenziale utilizzo nel trattamento di...Ecco la road map delle decisioni prese oggi e che dovranno tradursi in undecreto legge e con ... avvenuta vaccinazione, esecuzione di un testnegativo in un arco temporale da definire, ...Mancano solo 14 giorni al 30 aprile. Quando cioè il piano per l’utilizzo dei 191,5 miliardi sarà presentato all’Europa ...Scendono ancora i ricoverati Covid all’ospedale Maggiore di Novara: oggi (16 aprile) sono 91. Purtroppo però nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 decessi (due donne del 1934 e 1935 e due uomini ...