Covid | news Oggi cabina di regia del Governo su riaperture e prossime misure LIVE

(Di venerdì 16 aprile 2021) Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Il tasso di positività nazionale al 5,3%. Calano ricoveri e terapie intensive. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. Via libera del Cdm al Def e alla richiesta del maxi-scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Draghi apre il confronto con i partiti sul Recovery plan

Advertising

Rinaldi_euro : Borghi stana i nemici delle partite Iva, Pd e M5s contro il sì alle riaperture - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - se la variante sudafricana dovesse darci fastidio, è probabile che una somministrazione di un richi… - MSF_ITALIA : ??LANCIAMO UN APPELLO internazionale per chiedere alle autorità brasiliane di riconoscere la gravità della crisi e d… - padrona1988 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (15 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento??… - padrona1988 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 15 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Nei reparti ordinari sono ricoverati 25.587 casi di. Sul certificato verde, per facilitare gli spostamenti dei cittadini europei 'dal 1 giugno saremo pronti' poi gli Stati membri potranno ...In Brasile i pazienti vengono intubati senza i sedativi per mancanza di ...In controtendenza rispetto al resto d'Italia che vede diminuire i casi positivi, dalla prossima settimana Sicilia e Sardegna saranno in rosso. Nel primo caso sarà una fotografia di ...Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Uscire dalla propria abitazione è davvero complicato soprattutto per le persone con disabilità. Non di secondaria importanza è l'impossibilità di poter usare le toilette d ...