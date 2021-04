Covid, news di oggi. Dal 26/4 torna zona gialla. Ok a spostamenti tra regioni gialle. LIVE (Di venerdì 16 aprile 2021) Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. "In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus. Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. "In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus. Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute

Advertising

Rinaldi_euro : Borghi stana i nemici delle partite Iva, Pd e M5s contro il sì alle riaperture - MSF_ITALIA : ??LANCIAMO UN APPELLO internazionale per chiedere alle autorità brasiliane di riconoscere la gravità della crisi e d… - repubblica : ?? Covid, troppi spostamenti e poche mascherine nei luoghi pubblici: ecco perche' in Germania la situazione peggiora… - giannileft : RT @globalistIT: Com'è quella storia? 'Non si può più dire nulla?' #DdlZan subito! - Marchet28717147 : RT @italiana__doc: Stilettata a #Meloni: 'Riaperture grazie alla Lega nel Governo, non lamentandosi da fuori'! Dal 26 aprile riaprono le at… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Mais viola: dalla sua pannocchia coloranti naturali e integratori alimentari ... futuro e qualche colpo di scena ACQUISTA Un anno di COVID - 19 Le scoperte principali della comunità scientifica sulla pandemia che ha provocato una crisi sanitaria, economica e sociale globale ...

Covid: Rt scende ancora e ora solo 3 Regioni in zona rossa. Il piano per le riaperture dai bar alle spiagge Diminuisce il numero dei ricoveri, diminuisce quindi la pressione sui reparti di terapia intensiva con un numero di ricoveri per Covid che scende al livello del 15 novembre, anzi persino leggermente ...

Covid, Salvini: "Se tutto va bene, dal 26 aprile si torna a vivere" Il leader della Lega alla Fabbrica del vapore, a Milano. "In cabina di regia oggi finalmente ha prevalso il buonsenso, due terzi del Paese potrebbero gia' riaprire" (ANSA) ...

S&P Global Ratings, la ripresa economica potrebbe resistere alla nuova ondata di Covid-19 Le condizioni di finanziamento rimangono favorevoli, ma i rendimenti interni a lungo termine stanno iniziando a salire. L'impatto dell'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine ...

... futuro e qualche colpo di scena ACQUISTA Un anno di- 19 Le scoperte principali della comunità scientifica sulla pandemia che ha provocato una crisi sanitaria, economica e sociale globale ...Diminuisce il numero dei ricoveri, diminuisce quindi la pressione sui reparti di terapia intensiva con un numero di ricoveri perche scende al livello del 15 novembre, anzi persino leggermente ...Il leader della Lega alla Fabbrica del vapore, a Milano. "In cabina di regia oggi finalmente ha prevalso il buonsenso, due terzi del Paese potrebbero gia' riaprire" (ANSA) ...Le condizioni di finanziamento rimangono favorevoli, ma i rendimenti interni a lungo termine stanno iniziando a salire. L'impatto dell'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine ...