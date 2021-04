Covid, news. Dal 26/4 reintrodotta zona gialla. Ok a spostamenti tra regioni gialle. LIVE (Di venerdì 16 aprile 2021) Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. "In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Lo ha detto il premier illustrando in conferenza stampa le misure decise nella cabina di regia. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. "In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus

Ultime Notizie dalla rete : Covid news I vaccini possono diventare bene comune e le altre notizie sul virus Tra il maggio e il novembre del 2020, nel gruppo ci sono state 189 persone guarite dal covid - 19 e ...con Twitter e Facebook sta applicando le stesse strategie usate per contrastare le fake news ...

Covid, news. Dal 26/4 reintrodotta zona gialla. Ristoranti all'aperto anche a cena. LIVE E' quanto si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: ...

Zaia: Settimana prossima calendario vaccinazioni per età. 5% over 80 non vuole vaccinarsi VIDEO Il governatore del Veneto ha continuato: "Ci serve programmazione nell'arrivo dei vaccini. La prossima settimana forniremo il calendario di vaccinazione per età. Stiamo programmando le riaperture ma n ...

Il rombo di Bonaccini A soli 168 giorni dal Gp 2020, disputato il 1° novembre scorso, dopodomani Imola ospiterà la prima gara europea del mondiale 2021 di F1. L’appuntamento esalta le straordinarie capacità dell’Emilia-Rom ...

