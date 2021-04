Covid | news Cabina regia Governo su riaperture Oms | Vicini tasso più alto contagi LIVE

(Di venerdì 16 aprile 2021) "In tutto il mondo ie le morti stanno continuando ad aumentare a unpreoccupante": lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus. Intanto l'Rt nazionale scende a 0.85. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose

Lo ha deciso la Lega serie B dopo l'istanza presentata dalla società abruzzese in conformità a quanto previsto dalle disposizioni e la gestione dei casi di positivitàe rinvio gare. Nei giorni ...'In tutto il mondo i contagi e le morti stanno continuando ad aumentare a un tasso preoccupante': lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus. Intanto l'Rt nazionale scende a 0.85. Le ...Un’auto di polizia o carabinieri per ogni piazza considerata calda, più pattuglie in giro per le strade di Massa e Carrara. E controlli alle stazioni ferroviarie, con agenti pronti a rimandare indietr ...ROMA, 16 APR - E' in corso, a quanto si apprende da fonti Dem, una riunione del segretario del Pd Enrico Letta con i ministri Pd, a partire dal capo delegazione Dem al governo Andrea Orlando, il sotto ...