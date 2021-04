Covid, news. Cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE (Di venerdì 16 aprile 2021) Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Il tasso di positività nazionale al 5,3%. Calano ricoveri e terapie intensive. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. Via libera del Cdm al Def e alla richiesta del maxi-scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Draghi apre il confronto con i partiti sul Recovery plan Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. Il tasso di positivitàal 5,3%. Calano ricoveri e terapie intensive. Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. Via libera del Cdm al Def e alla richiesta del maxi-scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Draghi apre il confronto con i partiti sul Recovery plan

Ultime Notizie dalla rete : Covid news "La ripartenza": iniziate ad Andria le riprese del cortometraggio sui volontari della Misericordia regia Sabino Matera Un cortometraggio le cui riprese sono iniziate da qualche giorno per raccontare cosa significa "ripartenza" da chi sta combattendo in prima linea da oltre un anno la battaglia contro il covid - 19. ...

Eventi in Molise di oggi, 16 aprile 2021: gli appuntamenti online Un'iniziativa nata con la media partnership di Officina " News and Media, TurismoinMolise, Volgo ... Attività a numero chiuso, in osservanza delle disposizioni anti Covid. Per informazioni: https://www.

Covid, 16 regioni a rischio moderato. Calabria a rischio alto Diminuisce anche questa settimana il livello generale del rischio, con una Regione (Calabria) che ha un livello di rischio alto. E' quanto evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss secon ...

Il coronavirus si è portato via il neoliberismo, liberalizziamo i brevetti dei vaccini Tre milioni di persone sono morte in tutto il mondo per Covid-19.Laddove “in tutto il mondo” equivale a 206 nazioni sui 221 monitorate al livello mondiale, ma la sparuta quindicina che ...

