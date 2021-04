Covid, news. Bollettino di oggi: 15.943 casi su 327.704 tamponi, 429 morti in 24 ore. LIVE (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è al 4,86%. Sono 51 in meno i posti occupati in terapia intensiva, 844 in meno invece i ricoveri ordinari. Draghi: "Dal 26 aprile torna la zona gialla. Ok a spostamenti tra regioni gialle". Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. Oms: "In tutto il mondo contagi e morti aumentano a un tasso preoccupante" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-è al 4,86%. Sono 51 in meno i posti occupati in terapia intensiva, 844 in meno invece i ricoveri ordinari. Draghi: "Dal 26 aprile torna la zona gialla. Ok a spostamenti tra regioni gialle". Speranza fissa i nuovi obiettivi della vaccinazione: entro giugno tutti gli over 60 avranno ricevuto almeno una dose. Oms: "In tutto il mondo contagi eaumentano a un tasso preoccupante"

Ultime Notizie dalla rete : Covid news PASS PER SPOSTARSI TRA REGIONI A condizione che si sia vaccinati, negativi a un tampone o guariti dal Covid. È quello a cui sta lavorando il governo Draghi in vista delle riaperture. Vedi qui Pass per spostarsi tra regioni: la ...

Uomini e donne, Tina Cipollari mistero risolto. Torna in collegamento: 'Sono stata impegnata...' Il mistero della sua assenza (in molti avevano parlato di Covid) è stato però finalmente risolto, con il ritorno di Tina rigorosamente in collegamento da casa. L'opinionista ha spiegato che non ha ...

Covid: in Brasile 3.305 vittime e 85 mila contagi in 24 ore Il Brasile ha registrato 3.305 morti di Covid-19 e 85.774 contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela il Consiglio nazionale delle segreterie di salute (Conass). Il bilancio totale sale a 368.749 vittime a ...

Modena Tagliato il traguardo dei 200mila vaccini «62mila seconde dosi» Importante obiettivo raggiunto a livello provinciale dall’Ausl Il prof. Iughetti: «Monoclonali anche gli adolescenti sopra i 12 anni» ...

