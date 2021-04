Covid, Messico: oltre 210mila i morti da inizio pandemia (Di venerdì 16 aprile 2021) Ha superato quota 210mila in Messico il numero di decessi legati al Covid - 19 registrati da inizio pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese nordamericano da 126 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Ha superato quotainil numero di decessi legati al- 19 registrati da, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Paese nordamericano da 126 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico Covid, il Messico supera i 210mila morti da inizio pandemia Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, da inizio pandemia il Messico ha superato quota 210mila morti legati al Covid - 19. Il Paese da 126 milioni di abitanti ha riportato finora 2,29 milioni di casi di contagio, di cui 1,76 milioni guariti. E' al terzo posto ...

Usa: Covid, il senatore Cruz annuncia che non indosserà più la mascherina Il senatore repubblicano Ted Cruz, del Texas, ha annunciato ieri, 15 aprile, che non indosserà più la mascherina a Capitol Hill, ...

