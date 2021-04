Covid, Merkel lancia di nuovo l’allarme: “La situazione è seria, dobbiamo tirare il freno di emergenza” (Di venerdì 16 aprile 2021) La cancelliera ha annunciato nuove restrizioni in Germania: «Il virus capisce solo una lingua: la forza» Leggi su lastampa (Di venerdì 16 aprile 2021) La cancelliera ha annunciato nuove restrizioni in Germania: «Il virus capisce solo una lingua: la forza»

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merkel Germania, Angela Merkel vaccinata con AstraZeneca La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid - 19 di AstraZeneca. Lo ha reso noto il portavoce della leader Steffen Seibert. "Sono felice di aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca ...

Covid Germania, Merkel: 'Situazione molto seria' Per questo motivo la cancelliera tedesca, Angela Merkel , ha difeso l'applicazione di nuove restrizioni in una Germania ancora 'saldamente attanagliata' dalla pandemia da Covid. 'La situazione è ...

Il Covid non dà tregua alla Germania, Angela Merkel è preoccupata: "Situazione molto seria" La paura del Covid torna a farsi pesante in Germania e a lanciare l’allarme è Angela Merkel in persona. "La situazione" del ...

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è vaccinata con AstraZeneca Angela Merkel si è vaccinata a Berlino con AstraZeneca. Ne ha dato notizia il portavoce Steffen Seibert su Twitter. "Sono contenta di aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Ringrazio tutti quelli ...

