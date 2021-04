Covid Liguria, oggi 323 contagi e 7 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 323 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 16 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. I guariti sono stati 264 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 165, Savona a 77, Imperia a 46 e La Spezia a 33. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 323 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 16. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. I guariti sono stati 264 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 165, Savona a 77, Imperia a 46 e La Spezia a 33. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Coronavirus Liguria, 323 nuovi contagi e 7 decessi LIGURIA - Coronavirus Liguria, 323 nuovi contagi e 7 decessi, 4.313 tamponi molecolari e 2.815 antigenici rapidi effettuati.

