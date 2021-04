Covid Liguria, oggi 323 contagi e 7 morti: bollettino 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 323 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 16 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. I guariti sono stati 264 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 165, Savona a 77, Imperia a 46 e La Spezia a 33. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 323 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 16. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7. I guariti sono stati 264 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 165, Savona a 77, Imperia a 46 e La Spezia a 33. L'articolo proviene da Italia Sera.

Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, i morti sono 429 Le vittime leggi anche Covid, Draghi annuncia le riaperture: cosa cambia dal 26 aprile Nel ...Lazio 5.804 in Toscana 5.410 in Puglia 5.128 in Sicilia 3.579 in Friuli - Venezia Giulia 4.053 in Liguria 2.

Covid Italia, oggi 15.943 contagi e 428 morti: bollettino 16 aprile Sono 15.943 i contagi regione per regione da coronavirus in Italia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, ancora divise solo in zona rossa e zona aranci ...

