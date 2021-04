Covid, legittima sanzione a dipendenti senza mascherina (Di venerdì 16 aprile 2021) E' legittima la sanzione disciplinare comminata a due dipendenti dalla società di trasporti Conerobus spa, perché avevano svolto dei turni di servizio senza indossare la mascherina prescritta. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) E'ladisciplinare comminata a duedalla società di trasporti Conerobus spa, perché avevano svolto dei turni di servizioindossare laprescritta. Lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid legittima Covid, legittima sanzione a dipendenti senza mascherina E' legittima la sanzione disciplinare comminata a due dipendenti dalla società di trasporti Conerobus ...lavoro per ogni turno di servizio" in cui i dipendenti non avevano rispettato le norme anti covid.

Mario Draghi: 'Spostamenti, pass tra le regioni di colore diverso. Scuole aperte anche in zona arancio' La pandemia ha giustificato, reso legittima la creazione di debito, ha ispirato i comportamenti ... È stato lungo e a tratti molto acceso il confronto tra i ministri nella cabina di regia sul Covid a ...

Covid, Rezza: “Incidenza in decrescita. Riaperture graduali ma è essenziale monitorare eventuali riprese del contagio” Consueto appuntamento con la cabina di regia che anche oggi, 16 aprile, ha illustrato l'andamento dei contagi da covid in Italia.

