(Di venerdì 16 aprile 2021) “E’ fondata la preoccupazione deidi vedersi decurtata la pensione a fronte dell’impegno assunto di scendere in campo per dare un contributo alla campagna vaccinale, perché non vi è chiarezza normativa e questo potrebbe rendere iin pensione vittime di una norma poco chiara e palesemente”. E’ l’allarme lanciato dagli avvocati di& Partners, network legale dell’azienda. Rispetto a diverse richieste di sostegno da parte diin pensione che, dopo essersi messi a disposizione per la campagna di vaccinazione nazionale, hanno espresso la preoccupazione di vedersi decurtati gli emolumenti previdenziali, il team di avvocati di& Partners si esprime in modo netto: “La ...

Advertising

giornaleradiofm : Covid, legali Consulcesi: 'Incostituzionale stop stipendio per medici vaccinatori pensionati': Roma, 16 apr. (Adnkr… - AvvElenaferrara : RT @Movforense: Movimento Forense #webinar #Padova il 21.4.2021 il 7. appuntamento ciclo di eventi sullo studio legale durante e dopo il co… - MovforenseTo : RT @Movforense: Movimento Forense #webinar #Padova il 21.4.2021 il 7. appuntamento ciclo di eventi sullo studio legale durante e dopo il co… - avvL_Desiderio : RT @Movforense: Movimento Forense #webinar #Padova il 21.4.2021 il 7. appuntamento ciclo di eventi sullo studio legale durante e dopo il co… - MCesali : RT @Movforense: Movimento Forense #webinar #Padova il 21.4.2021 il 7. appuntamento ciclo di eventi sullo studio legale durante e dopo il co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid legali

In particolare, "in relazione all'affidamento dei servizi, emerge, tra l'altro, una scarsa ... di affidare ad Aria il compito di realizzare una piattaforma per le vaccinazioni anti. ...La guerra contro ilnon è ancora finita, ma c'è già chi cammina sulle macerie in cerca di ricordi e affetti. Sono ...cari e anche senza l'assistenza ospedaliera necessaria e ci sono cause...Roma, 16 apr. (Adnkronos Salute) - "E' fondata la preoccupazione dei medici di vedersi decurtata la pensione a fronte dell'impegno assunto di scendere in campo per dare un contributo alla campagna vac ...(AGR) La pandemia non ferma i liberi professionisti laziali. In un mercato in picchiata, che colpisce soprattutto il lavoro indipendente, i professionisti reggono l’urto del Covid - 19. Anzi, nel prim ...