Covid, le regioni propongono le regole per far ripartire il Paese: riapertura per ristornati, cinema e palestre (Di venerdì 16 aprile 2021) Le regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, anche nelle zone rosse. Due metri di distanza all’interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. E ora le linee guida per la riapertura delle attività, lanciate dai governatori, andranno al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e infine dell’Esecutivo. Covid, quasi tutta l’Italia in zona arancione. Via alle riaperture Ma già nelle prossime ore, nel corso della cabina di regia del Governo, si discuteranno i dati settimanali del contagio in vista dell’adozione delle nuove misure a maggio e della scadenza del decreto del 30 aprile. Con l’Italia in gran parte arancione, a rischiare la zona rossa potrebbe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Leleper faril, anche nelle zone rosse. Due metri di distanza all’interno di, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. E ora le linee guida per ladelle attività, lanciate dai governatori, andranno al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico e infine dell’Esecutivo., quasi tutta l’Italia in zona arancione. Via alle riaperture Ma già nelle prossime ore, nel corso della cabina di regia del Governo, si discuteranno i dati settimanali del contagio in vista dell’adozione delle nuove misure a maggio e della scadenza del decreto del 30 aprile. Con l’Italia in gran parte arancione, a rischiare la zona rossa potrebbe ...

