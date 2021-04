Aprilia_News : Covid Lazio – Si registrano 1.474 casi positivi (+144), 39 i decessi (-7) e +1.053 i guariti - TeleuniversoTV : Covid – Nel Lazio 1.474 casi e 39 decessi. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive : - FabrizioSapia : @TalkingaboutL @Solo_La_Lazio De Paul ti sparano dai 40 in su proprio perché siamo nel mercato Covid, altrimenti sa… - ansa_lazio : Covid: Lazio,1474 contagi, la metà a Roma - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 1.474 contagi e 39 morti: dati 16 aprile. A Roma 700 casi: Il bollettino della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Nelsi della possibilità di vaccinazione 'volontaria' per gli under 60 per le restanti dosi ... E c'è chi afferma che potrebbero essere sufficienti per proteggere dalper sempre. Non c'è una ......che applica la norma del decreto in vigore nelle aree dove le misure di contrasto al19 hanno ... Emilia Romagna ; Friuli Venezia Giulia ;; Lombardia ; Molise ; Piemonte ; province Bolzano ...Eppur ci sono. Rarissime, e in pochi casi, le trombosi che si sono verificate in Italia dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca sono al momento 11. Più quattro ...Nella Asl di Latina sono 184 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto ...