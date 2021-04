Covid, la variante indiana cresce in Gran Bretagna: cos’è e quanti casi ci sono in Italia (Di venerdì 16 aprile 2021) I dati del Public Health England segnalano 77 casi sequenziati di B.1.617, individuata per la prima volta in India. Presenta due mutazioni definite «preoccupanti». Si fa strada l’ipotesi di aggiornare i vaccini con una terza dose Leggi su corriere (Di venerdì 16 aprile 2021) I dati del Public Health England segnalano 77sequenziati di B.1.617, individuata per la prima volta in India. Presenta due mutazioni definite «preoccupanti». Si fa strada l’ipotesi di aggiornare i vaccini con una terza dose

