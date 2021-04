Covid Italia, Rt maggiore di 1 in 5 regioni e province autonome (Di venerdì 16 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia: 5 regioni – tra cui la Sardegna – e province autonome con Rt superiore a 1, servizi ospedalieri ancora in sovraccarico, 16 regioni a rischio moderato e la Calabria ad alto rischio. Questi i dati nella bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dal 5 all’11 aprile. “Cinque regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste una Regione, la Sardegna, ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Due regioni – Sicilia e Valle d’Aosta – hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2”, quanto si legge. In generale “l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 aprile 2021) Emergenza coronavirus in: 5– tra cui la Sardegna – econ Rt superiore a 1, servizi ospedalieri ancora in sovraccarico, 16a rischio moderato e la Calabria ad alto rischio. Questi i dati nella bozza del monitoraggio del report settimanale Iss-ministero della Salute relativa alla settimana dal 5 all’11 aprile. “Cinquehanno un Rt puntualedi uno. Tra queste una Regione, la Sardegna, ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Due– Sicilia e Valle d’Aosta – hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2”, quanto si legge. In generale “l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: la variante inglese non è legata a sintomi più gravi ... dal Paese che per primo l'ha individuata, non provoca un decorso di covid più grave rispetto alle ... che smentiscono alcune precedenti ipotesi su questo ceppo, oggi predominante anche in Italia. ...

Europa prende slancio su ottimismo ripresa. Piazza Affari scommette su spin - off Iveco ...Ftse 100 è salito sopra la soglia dei 7.000 punti per la prima volta dall'inizio della crisi Covid, ...risente del nuovo possibile rinvio della trattativa per il riassetto di Autostrade per l'Italia. In ...

Enna, Marietta compie 112 anni: l'ultracentenaria siciliana è la “nonna d'Italia” Maria Oliva, con i suoi 112 anni, è la donna più vecchia d'Italia. Conosciuta come Nonna Marietta vive a Piazza Armerina, vicino a Enna, dal 16 aprile ...

Messaggio di Cingolani a Pechino: “Nostre imprese possono cooperare su energia e digitale” C'è la possibilità di collaborare su transizione energetica e digitale per le imprese di Italia e Cina secondo il ministro Cingolani.

