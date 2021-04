Covid Italia, bollettino oggi 16 aprile 2021: 15.943 nuovi casi e 429 morti, tasso di positività in calo al 4,8% (Di venerdì 16 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 16 aprile 2021. Sono 15.943 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 327.704 tamponi, con l'indice positività al... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 aprile 2021), ildi16. Sono 15.943 idiriscontratiindopo aver analizzato 327.704 tamponi, con l'indiceal...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Dalle scuole a cinema e ristoranti, dalle palestre al calcetto: ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona ... Torna la zona gialla Dopo oltre un mese di Italia bicolore (rosso o arancione) viene ripristinata ... avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire, ...

Covid: Tajani, bene Governo su riaperture, e' un cambio di passo Cosi' il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. fil 16 - 04 - 21 19:24:02 (0673)SAN,PA 5 NNNN

Tajani: "Patrimoniale? No a temi divisivi" Avanti tutta con Draghi, lavorando anche con la sinistra. E proprio per questo l'agenda di governo non dovrà uscire dai binari della lotta alla pande ...

Covid, Draghi annuncia il pass tra regioni di colori diversi Dal 26 aprile l'Italia riparte. A confermarlo e' il presidente del consiglio Mario Draghi durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo ...

