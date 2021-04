Covid India | corre il contagio | un milione di nuovi casi in 6 giorni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Undidi coronavirus in sei. E’ quello che accade in, come sottolinea il Times of, che dà notizia di un nuovo preoccupante record di contagi giornalieri. Quelli confermati in 24 ore sono infatti ben 217.353 e il ministero della Salute ha anche dato notizia di altri 1.185 decessi a causa della pandemia, il bilancio peggiore dallo scorso 19 settembre, sottolinea il giornale. Il bollettino ufficiale parla così di un totale di 14.291.917 contagi (il 10 aprile erano 13.205.926) con 1.569.743attivi e 174.308 morti. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di contagi e il quarto a livello globale per il bilancio delle vittime. Secondo ...

Advertising

Adnkronos : Migliaia di contagi #COVID19 dopo il bagno nel Gange al #KumbhMela. Anche 9 famosi santoni. - fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - htTweets : Centre approves Russia’s #Covid19 vaccine #SputnikV - AlbaneseAl : ENERGIA. Nel 2020 il COVID non ha fermato la corsa alle rinnovabili #agcnews #ambiente #energia #inquinamento #cina… - AGCsegreteria : ENERGIA. Nel 2020 il COVID non ha fermato la corsa alle rinnovabili #agcnews #ambiente #energia #inquinamento #cina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

Record di 1.185 decessi in 24 ore, mai così tanti da settembre Un milione di nuovi casi di coronavirus in sei giorni. E' quello che accade in, come sottolinea il Times of, che dà notizia di un nuovo preoccupante record di contagi giornalieri. Quelli confermati in 24 ore sono infatti ben 217.353 e il ministero della Salute ha anche dato notizia di altri 1.185 ...Londra, 16 apr 09:43 - Nel Regno Unito è stata individuata una variante di coronavirus a "doppia mutazione" conosciuta come B.1.617, emersa per la prima volta in. Lo rende noto il dipartimento della Salute pubblica britannico, rivelando che al momento si contano 77 casi della variante. La variante preoccupa gli esperti a causa delle due mutazioni nella ...Si chiede all'America di sospendere i diritti di proprietà di Big Pharma sui vaccini e trattamenti Covid. Di questo passo i Paesi più poveri raggiungeranno un’immunizzazione di massa nel 2024 ...Il Brasile ha segnalato altri 3.560 decessi e 73.174 nuovi casi di coronavirus confermati nell'arco di 24 ore. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Paese registra 13.746.681 contagi e 365.444 morti d ...