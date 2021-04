Covid | in India il contagio corre | 1 milione di nuovi casi in 6 giorni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Undidiin sei: accade in. A riportare i numeri delè la testata Times of, che dà notizia di un nuovo preoccupante record giornalieri: idi coronavirus confermati in 24 ore sono ben 217.353. Il ministero della Salute ha anche dato notizia di ulteriori 1.185 decessi a causa della pandemia. Si tratta del bilancio peggiore dallo scorso 19 settembre, sottolinea il giornale. Il bollettino ufficiale parla così di un totale di 14.291.917 contagi (il 10 aprile erano 13.205.926) con 1.569.743attivi e 174.308 morti. L’, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, è il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di ...

Advertising

Adnkronos : Migliaia di contagi #COVID19 dopo il bagno nel Gange al #KumbhMela. Anche 9 famosi santoni. - fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - htTweets : Centre approves Russia’s #Covid19 vaccine #SputnikV - CorriereQ : Covid: nuovo record giornaliero in India, oltre 217mila casi - fisco24_info : Covid: nuovo record giornaliero in India, oltre 217mila casi: Mumbai città più colpita. Il totale dei vaccinati a 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India

L'ha registrato un ulteriore record di nuove infezioni da- 19 in 24 ore, con 217.353 positivi, secondo i dati resi noti oggi dal ministero alla Sanità. Nei dieci stati che vedono quasi l'80 ...L'al momento per numeri di casi di- 19 registrati è dietro solo agli Stati Uniti, mentre è al quarto posto dietro agli stessi Usa e a Brasile e Messico . Entrambe i Paesi sono stati ...Covid in Brasile, pazienti intubati senza il sedativo. 'Ci implorano di non farli morire” ha raccontato una infermiera dell’ospedale Albert Schweitzer di Realengo, nella zona orientale di Rio, che, pe ...La pandemia ha modificato non solo l’ambiente di lavoro (il 40 per cento delle persone intervistate continua a lavorare da casa) ma anche lo stile d’abbigliamento (solo il 17,3 per cento continua a ve ...